ترامب: إذا لم يدفع النيتو أموالا فإن أمريكا لن تدافع عن دول الحلف

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن دول النيتو لا تزال تدفع أقل من المطلوب، مؤكدا أنه إذا لم يدفع النيتو أموالا فإن أمريكا لن تدافع عن دول الحلف، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن المزيد من الدول الأوروبية سترفع إنفاقها الدفاعي.

وأكد أمين عام حلف الناتو - في تصريح أوردته وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم الأحد - أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحلف؛ رغم الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف.

من ناحية أخرى قالت وكالة بلومبرج إن دفاعات أوروبا مهددة بالانهيار في غضون أسابيع من دون دعم الولايات المتحدة.