مستشار الأمن القومى العراقى: بعثة الناتو فى العراق استشارية وليست قتالية

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أكد مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، اليوم الخميس، أن بعثة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى العراق استشارية وليست قتالية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الأعرجي، مع مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات، توماس جوفرس، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الأمن القومى العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وجرى خلال الاتصال - بحسب البيان - الإشادة بالزيارة الناجحة التى أجراها الأمين العام لحلف شمال الأطلسى مارك روته إلى العراق مؤخرًا ولقائه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني.



وأضاف البيان: "كما جرى مناقشة الإجراءات والاستعدادات الواجب اتخاذها لعقد الاجتماع الثانى من الحوار رفيع المستوى للشراكة بين العراق وحلف شمال الأطلسي، المزمع عقده فى بغداد فى شهر إبريل المقبل".



وأكد الأعرجى - خلال الاتصال - أن "بعثة الناتو فى العراق هى بعثة استشارية وليست قتالية، وأن الحكومة العراقية ستقوم باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة لعقد هذا الحوار فى جولته الثانية؛ لغرض إنجاحه".