بيع قطعة "مقرمشات" على شكل بوكيمون فى مزاد مقابل نحو 88 ألف دولار

كتبت ريم عبد الحميد

تم بيع قطعة من مقرمشات من ماركة شهيرة، فى مزاد علنى بتكلفة إجمالية بلغت 87840 دولار، وذلك لأنها على شكل "تشاريزارد" من مسلسل بوكيمون الشهير.

القطعة المباعة بـ88 ألف دولار

ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس، فإن دار مزادات جولد إن أدرجت قطعة المقرمشات على أنها تم بيعها يوم الأحد الماضى.

وقالت الدار فى وصفها للقطعة: تعرض هنا قطعة من رقائق شيتو الحارة بطول 3 بوصة على شكل بوكيمون تشارزارد ، مثبتة على بطاقة بوكيمون مخصصة ومغلقة فى صندوق تخزين بطاقات شفاف. تم اكتشافها وحفظها فى البداية بين عامى 2018 و2022 من قبل "مقتنيات فرست أند جول". وزادت شعبية هذه القطعة من الرقائق على منصات التواصل الاجتماعى فى أواخر العام الماضى.

ووفقا لقائمة المزاد، كان هناك 60 عرضا للحصول على القطعة الفريدة. وكان العرض الفائز 72 ألف دولار بالإضافة إلى علاوة المشترى. وأطلق على قطعة الرقائق اسم "شيتوزارد".

وبدأت عروض الشراء فى 10 فبراير، وكان العرض الأول مقابل 250 دولار. وبعد 60 عرضا وصلت إلى 72 ألف دولار فى الثانى من مارس، وأضيفت 15.840 دولار على السعر النهائى وهى نسبة تضعها دار المزاد.

ورفضت دار جولدإن الكشف عن مشترى القطعة، لكنها قالت إن أشخاصا من حول العالم زاروا موقعها لرؤية المزاد الذى استمر قرابة شهر.

وقال ديف أميرمان، رئيس قسم البيع بالعمولة في شركة جولدإن، لموقع TODAY.com: "تتخصص جولدإن في المقتنيات النادرة والفريدة من نوعها، وهذا هو بالضبط ما يميز تشيتوزارد. والجزء الذي يجعل هذا العنصر ممتعًا وفريدًا من نوعه هو أنه يربط بين معجبين اثنين - بوكيمون وماركة المقرمشات الشهيرة".