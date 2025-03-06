بلوجر فى ورطة.. مودة الأدهم وقصة الشهرة التى تحولت إلى محاكمة والسجن

كتب - أحمد عبد الهادى

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "بلوجر فى ورطة"، حلقة اليوم عن كيف حققت مودة الأدهم شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعى، من خلال تقديمها محتوى متنوعًا تضمن مقاطع فيديو راقصة وحياة يومية فاخرة، لكن هذه الشهرة تحولت إلى أزمة قانونية عندما اعتُبر محتواها مخالفًا للقيم الأسرية.

فى أبريل 2020، ألقت السلطات القبض عليها بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء والتحريض على الفسق والفجور عبر تطبيق “تيك توك”، وواجهت الاتهامات إلى جانب حنين حسام، حيث اعتُبرتا جزءًا من ظاهرة استغلال منصات التواصل لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

فى يونيو 2020، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنها عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، ما أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وحدود المحتوى المقبول على الإنترنت لاحقًا، فى يناير 2021، تم تخفيف الحكم إلى ستة أشهر، لكنها ظلت تحت المراقبة القانونية.