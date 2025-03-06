بعد 6 أسابيع على عودته للبيت الأبيض.. CNN: العالم سئم من فوضوية ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن العالم بدأ يسأم من القيادة الفوضوية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ففى يوم يفرض ترامب نظام تعريفة جمركية عقابية ضد كندا والمكسيك، وفى اليوم التالى، قام بتجميد هذه الرسوم الجمركية لمدة شهر بعد أن أدرك فجأة، وكما توقع الجميع، إن هذا قد يضر بالصناعة الأمريكية.

وفى الأسبوع الماضى، ذهب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى المكتب البيضاوى لتوقيع اتفاق المعادن النادرة الذى اعتبره ترامب انتصارا للولايات المتحدة، لكن تم توبيخ زيلينسكى من قبل نائب ترامب جيه دى فانس وتم طرده من البيت الأبيض، وأمضى قادة أوروبا أياما فى محاولة إصلاح الأمر.

من ناحية أخرى، فإن إيلون ماسك، حليف ترامب، الذى أوكل إليه مهمة قيادة وزارة "كفاءة الحكومة"، يقوم بطرد العامليين فى الحكومة الفيدرالية بدون تمييز، ويغذى الوكالات بآلات قطع الأخشاب، مما يدفع المواطنين والصناعات التى تعتمد على المدفوعات الحكومية إلى حالة من عدم اليقين فى الوقت الذى يضعف فيه الاقتصاد ويصبح أكثر عرضة لمثل هذه الصدمات.

وتتابع الوكالة قائلة، إن طاقة ترامب فى بداية ولايته الثانية وعلى جبهات عدة كانت بمثابة صاعقة حيث وقع العشرات من القرارات التنفيذية وطارد الخمول الذى كان سمة الأشهر الأخيرة من رئاسة سلفه جو بايدن.

لكن بعد ستة أسابيع، بدأ إدراك جديد يلوح فى الأفق، بينما يوجه ترامب دعوات قوية لتفكيك ترتيبات القومى الأمريكى بعد الحرب الباردة، ونظام التجارة العالمية والماكينة الفيدرالية، والتى ساعدت جميعها فى جعل الولايات المتحدة قوة عظمى.

هذا الإدراك، وفقا للشبكة، هو أنه لا يوجد خطة محددة يسير الرئيس الأمريكى وفقا لها.

وذهبت "سى إن إن" إلى القول بأن الجهود العشوائية التى يبذلها ترامب لإحلال السلام فى أوكرانيا وإحياء الصناعة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على غرار ما حدث فى القرن الـ 19، وتقليص الحكومة، هى جهود ارتجالية. وأصبح العالم معلقا مرة أخرى بأهواء وهواجس الرئيس المرتبطة بنهجه "أمريكا أولا.

ونقلت سى إن إن عن وزيرة خارجية كندا ميلانى جولى قولها إن هناك الكثير من عدم القدرة على التنبؤ والفوضى التى تخرج من البيت الأبيض الآن، ووصفت سياسة التجارة الأمريكية بأنها دراما نفسية لا تسطيع بلادها أن تمر بها كل 40 يوما.