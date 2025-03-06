اليوم.. منطقة أسوان الأزهرية تحتفل بمرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

أسوان - عبد الله صلاح

تنظم منطقة أسوان الأزهرية، صباح اليوم، الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم السنوى لتأسيس الجامع الأزهر، وذلك بقاعة معهد الإمام متولى الشعراوى بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أن الاحتفالية تتواكب مع مرور 1085 عام على تأسيس الجامع الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويحضرها كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور سيد حسن، أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخى العظيم منذ نشأته وحتى اليوم، فى نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى، ونشر الدين السمح فى كل مكان من أرض المعمورة، ليبقى دائمًا حصنًا حصينًا لكل المسلمين فى شتى أنحاء العالم، فقد ظل الأزهر منذ أكثر من ألف عام قلعة العلم ومنارة الوسطية والاعتدال، ويأتى طلاب العلم من جميع أنحاء العالم ليتلقون على يد علماءه، علوم الدين والدنيا، ثم يتخرجون سفراء ينشرون رسالة الإسلام فى كل مكان بالعالم، بما ينفع الشعوب والمجتمعات ويحقق الوحدة والتآلف والتعاون الإنسانى فى شتى بقاع الأرض.



وأشار، إلى أن التعليم الأزهرى أصبح يشغل مكانًا بارزًا فى العالم الإسلامى، لما يقع عليه من مسئولية الحفاظ على القيم الإسلامية ومحاربة الغزو الفكرى والثقافى، ومن خلال المؤسسات التعليمية الأزهرية ظل الأزهر الهيئة العلمية الكبرى التى تعمل على حفظ التراث وتنقيته ونشره، كما يهدف الأزهر إلى إحياء الحضارة الإسلامية، فضلًا عن دوره فى نشر العلم والثقافة، ورسالته التربوية والعلمية، وكذا حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وما يرتبط بها من تعاليم تهدف إلى حفظ الأسرة والمجتمع، ومناهجه دائمة التطوير والتحديث بما يتناسب مع تطورات العصر والحفاظ على التراث الإسلامى.