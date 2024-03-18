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رئيس رابطة علماء العراق يهنئ الإمام الأكبر بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

الإثنين، 18 مارس 2024 09:31 ص
رئيس رابطة علماء العراق يهنئ الإمام الأكبر بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الجامع الأزهر الشريف - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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بعث الدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد، رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والثمانين بعد الألف على تأسيس الجامع الأزهر.
 
وجاء نص البرقية: «تتقدم إليكم جمعية رابطة العلماء في العراق بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، منارة الثقافة للمستشرفين وكعبة القصاد من الطالبين، الذي تطوف أرواحنا بأروقته كلما ذكر لتنشق عبق التليد وتقر بابتكار الجديد؛ ليجمع بين عظمة الدين وجمال الحياة، ولتهنأ أرض الكنانة التي احتوت بين جنبات أرضها هذه المؤسسة الأم التي ما فتئت مرجعاً للمسلمين وموئلا للطالبين»، مختتمة «كل عام وأزهرنا بخير ومصرنا بسعادة»
 
 






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