المنطقة الأزهرية بالسويس تنظم احتفالا بمرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

السويس- صبرى غانم

شهد اللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام لمحافظة السويس، الإحتفالية التي نظمتها الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهريّة اليوم، بمناسبة مرور 1085 عاما على تأسيس الجامع الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهريّة ومجمع البحوث الإسلامية.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة، كلا من الدكتورمؤمن الهوارى رئيس الادارة المركزية بمنطقة السويس الأزهرية والشيخ ماجد راضي مدير مديرية الأوقاف بالسويس والعميد رماح غزالة رئيس حي السويس والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب والقمص أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس ممثلا عن الكنيسة ولفيف من الأئمة والوعاظ والقيادات التنفيذية والمجلس القومي للمرأة وعددا من طلاب وطالبات المدارس الأزهرية بالسويس.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام للمحافظة تحيات وتهنئة اللواء طارق الشاذلي لجميع العاملين بالمنطقة الازهرية بمناسية الاحتفال السنوي ، مؤكدا علي ان الأزهر الشريف أكبر منارة علمية تعليمية اسلامية علي مستوي العالم الأسلامي تحظي بكل إجلال وتقدير وإعزاز ، وهي المنارة العلمية والفكرالوسطي المستنيرفي العالم.

وفي نهاية اللقاء، أهدي الدكتور مؤمن الهوارى المصحف الشريف للواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس وتسلمه عنه اللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام للمحافظة.

وشهدت فعاليات الاحتفالية عددا من الفقرات بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعددًا من الفقرات الدينية عن دور الأزهر ودعم المرأة ومناهجه في تعليم أبنائه وتواشيح وكلمات لأساتدة الأزهرومديرعام الاوقاف توضح تاريخ وعراقة الجامع الازهرالشريف عبرالقرون الطويلة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية التي أقيمت بمناسبة ذكرى نشأة جامع الأزهر الشريف (7 رمضان 361 ه‍ – 21 يونيه 972 م)، 1085 عام على إنشائه.