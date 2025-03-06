المكسيك تعثر على 275 حبة فنتانيل مخبأة داخل صناديق صبار

فاطمة شوقى

عثرت السلطات في شمال المكسيك على 32 كيلوجراما من الفنتانيل مخبأة في صناديق من نبات الصبار، قالت السلطات المكسيكية إنها ضبطت نحو 275 ألف حبة مخدرة في ولاية سونورا أثناء طريقها إلى أريزونا، وقد قدرت قيمة المخدرات بنحو 6.5 مليون دولار، وفقا لصحيفة لا تيرسيرا الإسبانية.

وقال مسؤولون، إنهم ألقوا القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما، وقدرت قيمة المخدرات بنحو 6.5 مليون دولار، وعثرت السلطات على الحبوب والمخدرات على شكل مسحوق.

وهذه هي أحدث حالة من لعبة القط والفأر بين تجار المخدرات والسلطات، حيث يجد التجار طرقًا أكثر غرابة لتهريب المخدرات إلى بلدان أخرى. تم العثور على عبوات الكوكايين والفنتانيل مخبأة في وصلات الشعر وداخل الأفوكادو، وحتى تم نقلها على متن الغواصات.

تأتي عملية الضبط أيضًا في وقت متوتر بين المكسيك والولايات المتحدة، حيث تكافح المكسيك لتلبية مطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين شمالًا، والذي استخدمه لتبرير الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الثلاثاء الماضى، على الرغم من أن الهجرة شمالاً وجرعات الفنتانيل الزائدة قد انخفضت بالفعل بشكل كبير قبل تولي ترامب منصبه.

وقال ترامب أمس الأربعاء، إنه بعد مفاوضات مع السلطات المكسيكية والكندية، فإنه سيمنح إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة شهر لشركات صناعة السيارات، وبالتالي تعويض الضرر الاقتصادي الذي ستلحقه الرسوم الجمركية.

وتم ضبط الفنتانيل عند نقطة تفتيش عسكرية على الطريق السريع المكسيكي الذي يربط بين ولايتي سينالوا وسونورا الشماليتين، حيث قام العملاء بتفتيش مقطورة تحمل عبوات من نبات النوبيليس.