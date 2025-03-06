المستشار "شتوكر" يمثل النمسا لأول مرة فى قمة الاتحاد الأوروبى

فيينا (أ ش أ)

توجه المستشار النمساوى الجديد كريستيان شتوكر إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) اليوم، لأول مرة لتمثيل بلاده فى اجتماع أوروبى لدعم أوكرانيا.

يرافق المستشار شتوكر أندرياس بابلر، نائب المستشار وبيتي مانيل ريزينجر، وزيرة الخارجية.

من المقرر أن يجتمع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل لعقد قمة لمناقشة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية.. كما يلتقي شتوكر أيضًا على هامش القمة على المستوى الثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي.

وقال شتوكر - في تصريح اليوم الخميس - إن اللقاء المنفرد المقرر مع زيلينسكي على هامش القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي يعقد بمبادرة من أوكرانيا، لافتا إلى أن النمسا توافق على مشروع القمة بشأن دعم أوكرانيا والدفاع الأوروبي.

كما سيتم خلال القمة مناقشة ترتيبات رئاسة النمسا الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

