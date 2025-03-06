المركز الطبي بـ"سعود" في الشرقية يحصل على الاعتماد والجودة

الشرقية - إيمان مهني

هنّأ الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، العاملين بمركز طبي سعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، والفريق الإشرافي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وفريق الإدارة الصحية، نظير جهودهم المخلصة التي أثمرت عن حصول المركز الطبي على الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بمعايير الجودة "جهار" الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد، والتي حصلت على الاعتماد الدولي من الإسكوا، وذلك تمهيدًا لانضمام المركز إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة. ويُعد المركز ثاني منشأة صحية تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية يتم اعتمادها، بعد مستشفى الأمراض الصدرية، التي تُعد أيضًا أول مستشفى صدر على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد.

وأشاد الدكتور هاني جميعة بجهود الإدارات الفنية بالمديرية وجميع العاملين بالإدارة الصحية بالحسينية ومركز طبي سعود على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الوصول إلى القمة صعب، ولكن الأصعب هو الحفاظ عليها. كما أكّد أهمية الاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المواطنين على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة. ودعا الكوادر الطبية إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مشددًا على أن إقبال المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة، وإدراكها لقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في خطة اعتماد المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، في ظل النجاحات التي تحققت والتميز في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) موافقة اللجنة العليا للاعتماد على منح شهادة الاعتماد لمركز طبي سعود بالحسينية.

ويُعد التأمين الصحي الشامل منظومة تقوم على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تشمل جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، وتتحمل كافة تكاليف علاج المواطنين، خاصة غير القادرين، على نفقة الدولة، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية. وتوفر المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، مع إتاحة حرية اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تسهم في تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الرعاية الصحية، والحد من الفقر الناتج عن تكاليف العلاج. جدير بالذكر أن محافظة الشرقية مُدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق هذه المنظومة.