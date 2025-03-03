مستشفى الزقازيق العام يجري 70 قسطرة قلبية بينها 9 حالات عالية الخطورة خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، نجح في إجراء عدد 70 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر فبراير الماضي، تم خلالها إنقاذ حياة 9 مواطنين تم استقبالهم بحالة حرجة منهم مصابين بجلطات حادة في القلب، وتوقف في عضلة القلب، كما تم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب عدد 2 منظم دائم، و 3 منظم مؤقت، وتم خروج المرضى بحالة جيدة، بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

ذلك بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتورة بوسي حامد استشاري القلب والقسطرة، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، و الدكتور محمد يحيي مدير المستشفى.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

و يذكر أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتي الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ 2753 حالة، منهم 59 منظم دائم، وعدد 95 منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر لمدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، ولمدير المستشفى، وللمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.