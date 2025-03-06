اللحمة بـ300 جنيه.. محافظة الشرقية تقيم 33 معرضا لـ أهلا رمضان.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

توفر معارض أهلا رمضان السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، وتحظى هذه المعارض بإقبال واسع من المواطنين.

وفي محافظة الشرقية، أقامت 33 معرض " أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل عن المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انه تم الحرص علي إقامة معرض او اثنين بكل مركز ومدينة ، و يكون في مكان حيوي، و تم تزويدها بكميات كافة من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة.

وأشار إلى استمرار معارض سوق اليوم الواحد، حيث اقيم 47 معرض علي مستوي المحافظة، تم تخصيص ركن ثابت (لأهلاً رمضان) داخل معارض سوق " اليوم الواحد" لتزايد نسبة الإستهلاك وإرتفاع معدلات الشراء في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى أنه وجه بتشديد الرقابة علي الأسواق التجارية، وقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى وإتخاذ اللازم نحو المخالفين.



وأجرى اليوم السابع جولة داخل معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق والكائن بميدان التحرير، والذى يشهد إقبال من قبل المواطنين لشراء مستلزماتهم.



داخل باكية اللحوم أكد الجزار سمير البحراوي، انه يوفر عجول بلدي صغيره بسعر 300 جينة الكيلو كما يتم توفير جميع انواع الاجزاء من العجل مثل الكوارع و الكبدة ، بالإضافة الي السجق و البرجر.



اما في باكية البقوليات، التي توفر عروض اسعار البلح من 10 جنيه الكيلو و 50 للكيلو، و يليها باكية اللحوم المجمدة، و التي تقدم عروض علي اللحوم البرازيلي و الامريكي و البرجر و السجق و البوفيتك بأسعار مخفضة عن السوق، كما يوفر المعرض باكية الحلويات الشرقية، و الكنافة و القطايف.