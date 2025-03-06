اليوم السابع
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القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم الطازجة بمعارض أهلا رمضان.. اعرف الأسعار

الخميس، 06 مارس 2025 03:52 م
القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم الطازجة بمعارض أهلا رمضان.. اعرف الأسعار وزير التموين يتفقد معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية
كتب مدحت وهبة

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توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع السلع الغذائية بجودة عالية بمعارض أهلا رمضان 2025 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث توفر الشركة كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع ومنتجات غذائية،كما يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو.

وعلى مدار الأيام الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى انتشار معارض أهلا رمضان 2025 على مستوى محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة جميع السلع ومنتجات اللحوم بمعارض أهلا رمضان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الأخرى وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من معارض الشركة القابضة.







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وزارة التموين

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أسعار السلع الغذائية بمعارض اهلا رمضان 2025



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