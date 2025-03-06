الكرملين: خطاب ماكرون يظهر أن باريس تفكر فى الحرب أكثر من السلام

موسكو (أ ش أ)

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الخميس، خطاب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس بأنه خطاب تصادمى بشكل كبير.. وقال:"إن باريس تفكر فى الحرب أكثر من السلام".

وقال بيسكوف - ردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس - : "يمكن الاستنتاج من ما تم قوله إنه يمكن للمرء أن يستنتج أن أفكار باريس تدور في الغالب حول الحرب ومواصلة الحرب".

وكان ماكرون قد تحدث في خطاب تليفزيوني أمس الأربعاء عن ما وصفه بالتهديدات الروسية التي تواجه أوروبا، قائلا: "التهديد الروسي قائم ويؤثر علينا جميعا.. موسكو حولت الصراع الأوكراني إلى نزاع عالمي، بالإضافة إلى انتهاكها للحدود الأوروبية من خلال عمليات اغتيال والتلاعب بالانتخابات وتنفيذ هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات".

