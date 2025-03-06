ماكرون يتشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن تمديد الدرع النووى الفرنسى

فاطمة شوقى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن فكرة استخدام الردع النووي الفرنسي لحماية القارة من التهديدات من روسيا، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال بث تلفزيوني مباشر، على ضرورة مواصلة دعم كييف وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، قائلا إن "روسيا أصبحت اليوم، ومنذ فترة طويلة، تهديدا لفرنسا وأوروبا".

وفي معرض تحديد سياق الوضع السياسي الحالي بين الولايات المتحدة وأوروبا، قال ماكرون: "الولايات المتحدة، حليفتنا، غيرت موقفها في هذه الحرب، حيث دعمت أوكرانيا بشكل أقل وتركت الشكوك حول ما سيأتي بعد ذلك". وأضاف: "يجب القول أننا ندخل حقبة جديدة".

وفي كلمته، حذر ماكرون من أن أوروبا يجب أن تستعد لاحتمال أن الولايات المتحدة قد لا تكون دائما شريكا موثوقا به في المسائل الأمنية: "أريد أن أصدق أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبنا، ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين لعدم حدوث ذلك"، وحث أوروبا على أن تكون أكثر استقلالية عن حليفتها منذ فترة طويلة.

وأشار الرئيس الفرنسي أيضا إلى أن النظام العالمي الحالي يتعرض للاضطراب و"لم يعد من الممكن ضمان السلام في قارتنا"، مضيفا أن "أوكرانيا أصبحت صراعا عالميا"، وقال ماكرون إنه سيتشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن فكرة استخدام الردع النووي الفرنسي لحماية القارة من التهديدات من روسيا.

قمة استثنائية في بروكسل

ويجتمع زعماء قادة أوروبا اليوم من أجل مناقشة خطة إعادة تسليح أوروبية قالت إنها قد تؤدي إلى تعبئة الدول الأعضاء لما يصل إلى 800 مليار يورو لتمويل زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي، بعد ساعات من تعليق واشنطن لجميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما وضع ضغوطا على الكتلة لزيادة مساعداتها.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن بلادها ترحب بـ "اليد الممدودة" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كتب رسالة إلى نظيره الأمريكي. وقالت صوفي بريماس في مؤتمر صحفي في باريس إنه "من الجيد أن يتمكن الحوار من الاستئناف على أساس سليم".



وأضاف "نحن نقف جنبا إلى جنب مع الرئيس زيلينسكي بشأن هذا الخيار". في خطاب ألقاه أمام الكونجرس بعد الاجتماع الكارثي الذي عقد الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب إن زيلينسكي كتب إليه ليقول إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن وستوافق على صفقة معادن مهمة مع الولايات المتحدة لتسهيل ذلك.



