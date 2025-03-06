الطقس اليوم الخميس 6-3-2025.. تحذير عاجل بسبب الأمطار والسيول بهذه المناطق

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 6-3-2025، وسط توقعات هيئة الأرصاد بحالة من عدم استقرار تتعرض لها البلاد من اليوم.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 6-3-2025 ، كما يلى :

استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء .

أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى

فرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

فرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.