الطقس اليوم الخميس 6-3-2025 بمطروح.. معتدل مع أجواء غائمة وفرص سقوط أمطار

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، اليوم الخميس 6-3- 2025، مع أجواء غائمة وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة– حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية – وتستمر حالة الاضطراب البحرية وارتفاع الأمواج.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 20 مئوية والصغرى 11 درجة، وتشهد حالة البحر والملاحة البحرية اضطراباً، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، في ظل نشاط الرياح الشمالية الشرقية، التي وُقدر سرعتها بلأأكثر من 25 كيلومتر في الساعة.

وكانت مناطق الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بعد أن شهدت الأيام السابقة، تقلبات وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.