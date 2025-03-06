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الطقس اليوم الخميس 6-3-2025 بالشرقية.. معتدل نهارا بارد ليلا

الخميس، 06 مارس 2025 12:00 م
الطقس اليوم الخميس 6-3-2025 بالشرقية.. معتدل نهارا بارد ليلا حالة الطقس
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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حالة الطقس  بمحافظة الشرقية اليوم الخميس 6 مارس 2025 معتدل نهارا بارد  ليلا  ودرجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12  درجة الحرارة المحسوسة 21 درجة والأمطار  0% ودرجة الرطوبة 47 % والرياح 6 كم/ساعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 6 مارس 2025 الموافق 6 رمضان، استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء.

متوقع اليوم أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

 







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