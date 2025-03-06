الصحة العالمية تدعو لتسريع وتيرة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه في اليوم الدولي للمرأة، إنها تدعو إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن العالم يحتفل باليوم الدولي للمرأة في 8 مارس كل عام، ويتردد صدى موضوع هذا العام، وهو "تسريع وتيرة العمل من أجل المساواة بين الجنسين"، بقوة مع التزام منظمة الصحة العالمية بتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصحي في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

وقالت، إن المرأة هي العمود الفقري للقوى العاملة في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، إذ تشكل نحو 70% من العاملين في قطاع الصحة على الصعيد العالمي، وعلى الرغم من هذا التمثيل القوي للمرأة وإسهاماتها الكبيرة في تقديم الخدمات والقيادة ووضع السياسات، يكشف تقرير عن توظيف المرأة في مجال الصحة في إقليم شرق المتوسط أن أجور النساء تكون عادةً أقل من أجور نظرائهن من الرجال بنسبة 28%، كما يقلّ احتمال شغلهن للوظائف بنظام الدوام الكامل.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع العالمي بإنجازات المرأة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وضع استراتيجيات لإزالة الحواجز العامة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. ولا يمكننا أن نتجاهل التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها، ومنها الفوارق في الأجور والحواجز التي تحول دون الحصول على فرصة عمل بدوامٍ كامل. ويُعَدُّ الاستثمار في السياسات التحويلية أمرًا ضروريًا لتعزيز وجود قوى عاملة صحية يتحقق فيها الإنصاف والقدرة على الصمود.

وأوضحت، إنه يأتي الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام مواكبًا للمبادرة الرئيسية التي أطلقتها المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن الاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود، بهدف تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به المرأة في بناء قوى عاملة صحية قادرة على الصمود والحفاظ عليها، والدعوة إلى وضع استراتيجيات لدعمها وتمكينها في جميع السياقات.

وتهدف الحملة الإقليمية إلى ما يلي:

إذكاء الوعي والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار القوى العاملة الصحية؛

تعزيز التزام الأطراف المعنية على مستوى الإقليم بدعم دور المرأة في مجال الصحة؛

تعزيز التواصل والتعاون بين النساء المهنيات في مجال الصحة.

تحديد توصيات السياسات والبرامج الرئيسية لتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في قدرة القطاع الصحي على الصمود.

ولتسليط الضوء على هذه الأهداف، وإيصال أصوات القيادات النسائية في قطاع الصحة، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن الاستثمار في برامج ومبادرات القوى العاملة الصحية المراعية للمنظور الجنساني.