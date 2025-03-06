السبت.. انطلاق الدورة 12 من "ليالى المقامات الروحية" فى بيت السنارى

الإسكندرية جاكلين منير

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالى المقامات الروحية" فى دورتها الثانية عشرة، وذلك فى تمام التاسعة مساءً خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس 2025، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

يتألف برنامج الليالى من مجموعة متميزة من الحفلات الغنائية التراثية والعروض الموسيقية المجانية التى تُظهر تنوع وثراء الثقافة المصرية العريقة. يُشارك فى البرنامج عدد من الفرق الفنية المتخصصة فى إحياء التراث الفنى والموسيقى، والتى تُقدم عروضًا تُعيد إحياء المقامات العربية الكلاسيكية بلمسات عصرية.

يأتى حفل الافتتاح تحت عنوان: «مصر.. سوريا.. فلسطين» بمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، ومجموعة أكابيلا للترانيم الكنسية، وفرقة التواشيح السورية بقيادة الفنان عدنان الساسة. وتتواصل الفعاليات يوم 8 رمضان مع فرقة الفجر للإنشاد بقيادة: أبو أنس، ويوم 9 رمضان مع فرقة بنات الحور للإنشاد. وفى 10 رمضان، تُقام احتفالية خاصة بذكرى العاشر من رمضان ونصر أكتوبر المجيد، بمشاركة فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية، وفرقة كنعان للفنون الشعبية الفلسطينية. أما يوم 11 رمضان، فتحيى الليلة فرقة عبد الرحمن السنوسى للإنشاد من الأقصر، ويوم 12 رمضان نلتقى مع فرقة تجلى للفنان محمد المنفلوطي. وتختتم الليالى، يوم 13 رمضان، بمشاركة فرقة رسالة سلام، التى تجمع بين فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، ومجموعة التراتيل والألحان القبطية، ومجموعة الترانيم الكنسية أكابيلا، فى لوحة فنية جامعة تعكس التنوع الثقافى والروحانيات الرمضانية.

تُقدَّم الحفلات برؤية وإخراج الدكتور انتصار عبد الفتاح، مؤسس الليالى، الذى يرى فى هذه الفعاليات رسالة قوية تدعم القيم الروحية النبيلة وترسخ مفاهيم الخير والسلام والمحبة.

يذكر أن هذه الحفلات الفنية هى حفلات مجانية تقام فى شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بهذا الشهر المبارك، ونشر الثقافة والحفاظ على التراث المصرى.