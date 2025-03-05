مكتبة الإسكندرية تشهد ختام مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر 2025

الإسكندرية - جاكلين منير

اختتم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2025، والتي شملت محافظة الإسكندرية وعددًا من محافظات مصر.

شهد المعرض مشاركة واسعة بعد تصفيات بين عدد من المعارض المحلية والتي شملت عددًا من محافظات الوجه البحري: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، ومرسى مطروح. وشارك في المسابقة 221 طالبًا وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا، قدموا 135 مشروعًا علميًا وهندسيًا متميزًا.

وقد أعربت مكتبة الإسكندرية عن شكرها وتقديرها لجميع الطلاب المشاركين، وأولياء أمورهم، ولجنة التحكيم، والمعلمين، والمشرفين، كما وجهت التحية لشركاء النجاح وهم: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، وصندوق دعم المبتكرين والنوابغ (ISF) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعمل على اكتشاف وتدريب ودعم وتمويل الموهوبين والمبتكرين في مختلف المجالات العلمية والهندسية.

تولت لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة جامعات وعلماء ومهندسين متخصصين، إلى جانب متطوعين محترفين، عملية تقييم المشروعات العلمية والهندسية باستخدام معايير دولية صارمة. وقد شمل التقييم معايير مثل: القدرات الإبداعية، التفكير العلمي، الأهداف الهندسية، الدقة، المهارات، والوضوح، لضمان اختيار المشروعات المتميزة التي تؤهل للمنافسة على المستوى العالمي.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز السبع الأولى، وفاز بالمركز الأول مشروع: درون لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للإشعاع، للمتسابقين أحمد محمد عبد الخالق محمد، يوسف عماد حربي ونس، مدرسة التكنولوجيا المتقدمة للطاقة النووية بالضبعة. وفاز بالمركز الثاني مشروع: نظام إدراك ثلاثي الأبعاد ذاتي التعلم للمركبات ذاتية القيادة بالكاميرا التقليدية، للمتسابقين محمد ياسر محمد دهمان، أحمد حازم أحمد محمد علي، مدرسة التكنولوجيا المتقدمة للطاقة النووية بالضبعة.

وحصل على المركز الثالث مشروع: Nightingale: محاكاة موجات النوم، للتسابقين ملك ماجد محمد أبووادي، مريم محمد حسن القاضي، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية. وجاء في المركز الرابع مشروع: روزي ديرم، للمتسابق إبراهيم علي إبراهيم شحاتة، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية. وحصل على المركز الخامس مشروع: البلاستيك العربي، للمتسابق إسلامه أحمد عبده العوف، مدرسة نور المعارف الثانوية بدمياط.

وجاء في المركز السادس مشروع: هارموني هيلA-VR، للمتسابقين تبارك علاء محمد فوزي، سما محمد غمري ليلة، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية. وحصل على المركز السابع مشروع: USC: تحضير مركب نانوي من MIL-101(Fe)/GQDs/Ppy لتطبيقات المكثفات الفائقة المتقدمة، للمتسابقين مريم أحمد عماد السنباطي، حبيبة محمد جمعة عبده، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية.

وبهذا، تواصل مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية دورها الريادي في دعم الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة في بناء جيل من الشباب المصري قادر على المنافسة عالميًا، والإسهام في بناء مجتمع المعرفة.



