"الأمم المتحدة للمرأة" تهنئ السفيرة وفاء بسيم لتوليها منصب أممى

أ ش أ

تقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بخالص التهنئة إلى السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؛ لتوليها منصب نائبة رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية بالإجماع.

واعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر- فى بيان، اليوم /الخميس/، أن هذا الإنجاز يعد تقديرًا مستحقًا لجهود السفيرة وفاء بسيم وإسهاماتها البارزة فى مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والدولية. كما يمثل انتصارًا مشرفًا لمصر وللمرأة المصرية، ويؤكد المكانة الرائدة للمرأة المصرية فى السلك الدبلوماسى على الساحة الدولية.



وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، عن تمنياتها للسفيرة وفاء بدوام التوفيق والنجاح.