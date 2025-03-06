الأمم المتحدة تخصص 110 ملايين دولار لتعويض التخفيضات فى المساعدات الإنسانية

نيويورك (أ ش أ)

أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 110 ملايين دولار(102 مليون يورو) من صندوق المساعدات الطارئة للتعويض عن "الانخفاض الحاد" فى المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية فى جميع أنحاء العالم، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة .

وذكرت المنظمة في بيان - حسبما ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن هذه الأموال الطارئة يجب أن "تعزز المساعدات الحيوية في عشر من أكثر الأزمات التي تعاني من نقص التمويل والإهمال في العالم وفي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف البيان أن ثلث المبلغ الإجمالي سيخصص إلى السودان، الذى يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكذلك إلى دولة تشاد المجاورة، التي تستضيف أعدادا لا حصر لها من اللاجئين الذين فروا من القتال فى السودان المجاور .

من جانبه، أكد "توم فليتشر" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة أنه "بالنسبة للدول التي تضررت من الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن التخفيضات الجذرية في الميزانية لا تعني اختفاء الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف البيان أن الأموال التي تم تخصيصها اليوم الخميس "ستعزز أيضا الاستجابة الإنسانية في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهندوراس وموريتانيا والنيجر والصومال وفنزويلا وزامبيا"، دون تقديم تفاصيل. ويجب أيضا استخدام الأموال لحماية السكان الأكثر عرضة للصدمات المناخية.

وفي عام 2025، سيعتمد أكثر من 300 مليون شخص على المساعدات الإنسانية "ولكن التمويل يتناقص كل عام"، و"من المتوقع أن ينخفض ​​إلى مستوى منخفض تاريخي هذا العام".

وبشكل عام، شهدت ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الرئيسية انكماشا كبيرا. لكن قرار الولايات المتحدة ــ التي كانت حتى ذلك الحين أكبر مزود للمساعدات الإنسانية على الإطلاق ــ بتجميد كل المساعدات الأجنبية تقريبا ثم قطع جزء كبير منها، هو الذي تسبب في أزمة غير مسبوقة في العديد من منظمات الإغاثة في العديد من القطاعات والمناطق في العالم.

وافاد البيان بأن الامم المتحدة قدرت الاحتياجات الإنسانية بنحو 45 مليار دولار لمساعدة 185 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفا الذين يعانون من الأزمات في جميع أنحاء العالم.

واختتم البيان قائلا إنه "حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 5% من هذا التمويل، مما يترك عجزًا يزيد عن 42 مليار دولار"، في حين أن الربع الأول من العام سينتهي قريبا.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضتت ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية المتعددة السنوات بنسبة 92% أي بمقدار 54 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاربعاء الماضي.

يذكر أن متحدث باسم الوزارة قال في بيان إنه "في ختام عملية قادتها إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك الشرائح التي راجعها شخصيا وزير الخارجية (ماركو) روبيو، تم تحديد ما يقرب من 5800 منحة قيمتها الإجمالية 54 مليار دولار لإلغائها في إطار أجندة أمريكا أولا - أي ما يعني خفضا بنسبة 92%".

وفي 20 يناير الماضي، في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، وقع الرئيس "ترامب" أمرا تنفيذيا قضى بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما.