اليوم السابع
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الخميس، 06 مارس 2025 06:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الخميس، 06 مارس 2025 05:32 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حادث ميكروباص - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 12 شخصا، اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل العياط ، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.







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انقلاب سياره ميكروباص

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