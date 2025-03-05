إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.