أوقاف الإسكندرية تعقد مسابقة الصوت الندى للقرآن الكريم لاكتشاف المواهب.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، مسابقة الصوت الندي، بحضور اللجنة المشكلة للاستماع والتقييم، برئاسة الدكتور وكيل الوزارة وعضوية الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة، الشيخ محمود نصر الدين مسئول شئون القرآن، الشيخ على كمال بدير مسئول شئون المساجد، الشيخ السعيد خيري بلايص إمام وخطيب ومدرس.

وأكد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مسابقة "الصوت الندي" لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد.

وتهدف المسابقة إلى التعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في إثراء الساحة الدعوية والفنية.



احد المتسابقين



جانب من المسابقة



لجنة مسابقة الصوت الندى