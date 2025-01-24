أوقاف الإسكندرية تعقد لقاء الطفل بإدارة محرم بك

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة لقاء الطفل بمسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي بمنطقة القلعة بإدارة أوقاف محرم بك بحضور الشيخ يحي عبد الحميد طه مسئول الإرشاد الديني ونشر الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عثمان سالم مفتش بالإدارة والشيخ محمد ماهر جمعة إبراهيم إمام وخطيب المسجد، والواعظة سهام حاتم.

وقد أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول في النشاط التثقيفي للطفل مؤكدا أن من الأولويات التى وجه إليها الاهتمام بالنشاط التثقيفي للطفل والتوسع فيه تحصينا للأطفال والناشئة من الأفكار المسمومة، وزرع الأخلاق الكريمة والمعاملات الإسلامية الرفيعة بالحكمة والموعظة الحسنة.



