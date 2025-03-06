أطعمة تساعد الجسم فى الحفاظ على نشاطه خلال الصيام.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة سهام يحيى الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية أن كل الأطعمة ليست مناسبة للصيام فبعضها يمنحك طاقة قصيرة المدى بينما هناك أطعمة تساعد الجسم على الحفاظ على النشاط طوال اليوم.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأطعمة التي يجب التركيز عليها..

- البروتينات الصحية "البيض والبقوليات مثل الفول والحمص واللحوم والأسماك والدجاج" ويجب أن تكون اللحوم مطهية بطريقة صحية لا يستخدم فيها الدهون مثل السلق بعد التتبيل أو التسوية بالشوي الصحي بالفرن للحفاظ على قوة العضلات.

- الكربوهيدرات المعقدة "الشوفان والشعير والفريك والبرغل والبطاطا الحلوة والأرز البني" لتعطي هضم بطئ وطاقة لفترة أطول.

- الأطعمة الغنية بالألياف "الخضروات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة" لضمان صحة الجهاز الهضمي.

- الفواكه الغنية بالسوائل "الخيار والجزر والأناناس والبرتقال" للحفاظ على تعويض نقص السوائل في الجسم خلال فترة الصيام.

- يجب تناول اللبن والزبادى والجبن القريش لاحتوائهم علي عناصرغذائية مهمة تعطي الجسم الحيوية والنشاط خلال فترة الصيام.