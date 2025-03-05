وكيل صحة سوهاج: المشاركة بالإفطار الجماعي لذوي الهمم من أبرز مظاهر التكافل

سوهاج عمرو خلف

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بفاعليات الإفطار الجماعي لذوي الهمم، والذى شهد حضور اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، كما رافق دويدار وفد من مديرية الصحة، ضم الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية والدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية وأحمد عز الدين مدير مكتب وكيل الوزارة والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات والدكتورة شرين عايد مدير المكتب الفني والدكتور كيرلس سمير عضو المكتب الفني.

ومن جانبه قال دويدار، إن المشاركة بالإفطار الجماعي لذوي الهمم يعد من أبرز مظاهر التكافل والتلاحم الاجتماعي، حيث يجتمع الجميع كأسرة واحدة ويحمل في طياته بعدا إنسانياً أعمق يعكس قيم التضامن والتقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وتابع: تلك الفعاليات تساهم في الشعور بالانتماء وأن تلك الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع فضلاً عن إدخال البهجة والسرور في أجواء روحانية مليئة بالفرح.

واضاف دويدار، أن الإفطار الجماعي لذوي الإعاقة ليس مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل هي فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية و نشر ثقافة التعايش و التضامن ، كما يعكس القيم النبيلة التي يجب أن تسود في المجتمع و بناء بيئة أكثر شمولاً و عدالة للجميع.