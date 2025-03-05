مائدة إفطار جماعى بسوهاج بمشاركة 2500 من ذوى الهمم بحضور المحافظ

سوهاج محمود مقبول

تشهد مدينة سوهاج اليوم الأربعاء، تنظيم مائدة إفطار جماعى بالحديقة العامة بالثقافة، بمشاركة 2500 شخص من ذوى الهمم، تنظمها جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج.

يأتى الإفطار بحضور اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادى، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، وقيادات جمعية الأورمان.

وكانت قد كثقت جمعية الأورمان جهودها لتوزيع 9 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة سوهاج، وذلك بهدف خدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلًا عن إدخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز المحافظة.

وأعرب اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان عن خالص شكره وتقديره للواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ سوهاج، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج تحت قيادة ياسر بخيت لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

ويذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.