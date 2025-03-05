اليوم السابع
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وزير الخارجية يلتقي وزراء كونغوليين خلال زيارته إلى برازافيل

الأربعاء، 05 مارس 2025 09:18 م
وزير الخارجية يلتقي وزراء كونغوليين خلال زيارته إلى برازافيل وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية خلال تواجده في مطار برازافيل مساء الاربعاء مع عدد من الوزراء الكونغوليين، ومنهم وزير العدل ووزير الشئون الاقتصادية ووزير التعليم العالي ووزيرة النقل والطيران المدني.

وأكد الوزير عبد العاطى، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأشقاء في الكونغو في جميع القطاعات الفنية، خاصة بالمجالات الاقتصادية والعلمية وبالنقل والطيران والتعاون القضائي، منوها إلى الخبرات المصرية في بناء القدرات من خلال أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري.

 







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