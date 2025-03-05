وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الكونجو

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم 5 مارس مع الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو بحضور وزير الدفاع الكونغولى فى العاصمة برازافيل، حاملًا رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الكونجولى، تتناول التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية الكونجولية، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائى ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

بدر عبد العاطى مع الرئيس الكونجولي

نقل الوزير عبد العاطى تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو"، مؤكدًا على عمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين، والرغبة فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية التحضير لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين، وأعرب عن استعداد مصر لدعم الكونجو فى تفعيل خطة التنمية الوطنية 2022-2026، وذلك اتساقًا مع ما تشمله الخطة من أهداف تنموية فى مجالات الزراعة، والتحول الرقمى، والسياحة، والعقارات، والصناعة، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مستعرضًا الخبرات المصرية فى هذه المجالات وخاصة إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير ورقمنة المنظومات والخدمات الحكومية، ومشروعات البنية التحتية الكبرى فى المدن الجديدة فى مصر.

وأشار الوزير عبد العاطى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الأفريقية بما يتجاوز 14 مليار دولار، منوهًا إلى أن الإمكانات الكبيرة والخبرة التى تتمتع بها الشركات المصرية فى إفريقيا تمكنها من تنفيذ مشروعات كبرى فى العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء. وفى هذا السياق، أشار إلى الحرص على تنفيذ مشروع إمداد المنطقة الصناعية فى مدينة "مالوكو" بمياه الشرب والكهرباء، كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وإيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين إلى برازافيل لعقد منتدى اقتصادى فى القطاعات ذات الأولوية للجانبين.

كما استعرض الوزير البرامج التدريبية التى يقدمها كل من مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدًا استعداد مصر لدعم بناء قدرات الكوادر الوطنية فى الكونجو عبر التوسع فى البرامج التدريبية والمنح الدراسية، بالإضافة إلى إرسال أطباء فى التخصصات المطلوبة وتبادل الخبرات فى الصناعات الدوائية.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا، حيث قدم الوزير عبد العاطى التهنئة للرئيس "ساسو نجيسو" على نجاح جهوده فى توقيع اتفاق المصالحة الليبى خلال قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة. وقد ناقش الجانبان المستجدات فى السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للأزمة تفضى إلى إنهاء الصراع، وكذلك مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، مثمنًا الدعم الإفريقى التاريخى لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد الجانبان على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية لتوحيد المواقف، وتبادل تأييد ترشيحات البلدين فى المناصب الدولية المؤثرة، ودعم الترشيحات المعتمده من الاتحاد الافريقى بالمحافل الدولية، لاسيما ترشيح د. خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو.

من جانبه، طلب الرئيس "دينيس ساسو نجيسو" نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربًا عن تقديره الكبير للعلاقات الأخوية التى تجمع مصر والكونجو، مشيدًا بالدور الفاعل لمصر فى القارة الإفريقية وجهودها فى تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد على حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادى بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.