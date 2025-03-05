وزارة الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول شرب الشاى والقهوة

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة هامة للصائمين فى رمضان بضرورة البعد عن شرب القهوة والشاي في وجبة السحور قدر الإمكان، حتى لا يشعر الصائم بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الشاي والقهوة من المشروبات المدرة للبول، مما يعني أنهما يزيدان من فقدان السوائل من الجسم، وبالتالي قد يسببان الجفاف أثناء الصيام. وده بيكون له تأثير سلبي، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة وارتفاع درجات الحرارة.

وأهم الأسباب لتجنب الشاي والقهوة في السحور:

1. زيادة فقدان الماء: الكافيين بيحفز الكلى على إخراج المزيد من البول، وده ممكن يخليك تشعر بالعطش بسرعة خلال النهار.

2. اضطرابات النوم: تناول الكافيين قبل النوم ممكن يسبب أرق أو يقلل من جودة النوم، وده ممكن يؤثر على النشاط والطاقة خلال الصيام.

3. زيادة الحموضة وتهيج المعدة: الشاي والقهوة ممكن يسببوا حموضة أو ارتجاع معدي، وده ممكن يخليك مش مرتاح أثناء الصيام.

4. الإحساس بالجوع: الكافيين ممكن يرفع معدل الأيض، وده ممكن يخليك تحس بالجوع أسرع أثناء النهار.

البدائل الصحية في السحور:

• شرب المياه بكميات كافية للحفاظ على الترطيب.

• تناول الحليب أو اللبن الرايب، لأنه بيحافظ على ترطيب الجسم ويحسن الهضم.

• شرب الأعشاب مثل النعناع أو الكاموميل، لأنها بتهدي المعدة وبتساعد على نوم أفضل.