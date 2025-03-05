اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب جمهورى: يتعين المضى قدما لتحقيق السلام فى غزة والتوصل لحل مستدام

الأربعاء، 05 مارس 2025 02:07 م
نائب جمهورى: يتعين المضى قدما لتحقيق السلام فى غزة والتوصل لحل مستدام غزة
واشنطن (أ ش أ)

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قال عضو مجلس النواب الأمريكى الجمهورى دارين لحود، إنه يتعين المضى قدما لتحقيق السلام فى قطاع غزة، والتوصل إلى حل مستدام بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف لحودـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تحقيق السلام سيعود بالنفع على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب.

وأكد ضرورة عودة المحتجزين مع ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، معتبرا أن وزير الخارجية مارك روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك واتس يعملون لتحقيق هذا الأمر.

وأشار النائب الجمهوري، إلى أن وقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط من أهم أولويات الولايات المتحدة.







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العدوان على غزه






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