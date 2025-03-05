مياه القناة: الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه العقادة بفايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد مياه العقادة بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات، والتى ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والاحلال والتجديد لبعض المحطات ، ووضع خطط صيانة شاملة لها لاعادة تأهيلها ورفع كفائتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظات القناة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح رئيس الشركة أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة مياه العقادة والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 2000 م3/ يوم شملت الاعمال الكهروميكانيكية بالمحطة وأعمال مراشمة ودهان الحاويات وتغيير الوسط الترشيحى بالكامل لخدمة قرى العقادة الغربية – العقادة الشرقية – البلابسة – الجبلاوى - والعاشر من رمضان - عزبة الصعايدة ، يأتى فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الها ،والاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وإطالة العمر الافتراضي لها.

كما قام فريق المتابعة الميدانية بعمل استطلاعات راى المواطنين بجميع القرى التى تخدمها المحطة ، للتأكد من وصول المياه الى كافة المناطق المخدومة بالضغوط المناسبة والجودة المطلوبة وذلك فى أطار سياسة الشركة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب .

