ما المستندات المطلوبة لاستبدال وصلة مياه؟ شركة الجيزة تجيب

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على خدمتي استبدال وصلة مياه، وتركيب عداد مياه مسبق الدفع، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وقالت الشركة، إن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستبدال وصلة مياه، تشمل: رخصة المباني، وإيصال المياه الخاص بالعقار، وتقديم الطلب من خلال صاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل.

وأضافت في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه مسبق الدفع، تشمل: صورة عقد المكان المراد التعاقد عليه، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، تليفون)، وإيصال مياه للاشتراك الرئيسي في حالة التعاقد على عداد فرعي مع سداد العميل المديونية المستحقة.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التى تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة فى استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائي.