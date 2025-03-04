مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-3-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 4-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 26: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:13



الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:12

موعد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:48

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:22 م

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:09 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:41

وقت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 5:46 م

وقت صلاة العشاء 7:00 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:06