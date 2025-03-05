منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحتفل غدا بمرور 1085 عام على إنشاء الجامع الأزهر

كفر الشيخ- محمد سليمان

تُنظم منطقة كفرالشيخ الأزهرية بالتعاون مع وعظ كفرالشيخ، غدًا الخميس، احتفالية كبرى بمدرج ديوان المنطقة كفر الشيخ الأزهرية، احتفاءِّ بمرور 1085عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، منارة العلم والعلماء، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشرف قطاع المعاهد الأزهرية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بكفر الشيخ،، إنَّ الاحتفالية تبدأ في تمام العاشرة من صباح غدًا الخميس الموافق 7 رمضان 1446هـ - 5 مارس 2025م، ومن المقرر أن يحضر الحفل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وممثلي قطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وجامعة كفرالشيخ، وبيت العائلة المصرية، والرواق الازهري، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأوضح شهاوي، أن الاحتفال يتضمن كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والرواق الأزهري، كما يتضمن الاحتفال فقرات متنوعة من الفعاليات، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية، لخدمة الإنسانية، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، وفقرات طلابية متنوعة، يقدمها طلاب الأزهر والوافدين، من معاهد المنطقة.

وأضاف الشيخ صفوت عماره، من علماء الأزهر، أنّ الجامع الأزهر قُدِّر له منذ نشأته على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، أن يكون دار علمٍ وعبادة معًا، وأن يضطلع بدور كبير فى إعادة تشكيل وعي المسلمين على مرّ العصور إلى وقتنا الحاضر، وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.