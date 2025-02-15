أزهر كفر الشيخ يحتفل بإنجازات وحصاد مبادرة بداية بعنوان "100 يوم من الإبداع"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، احتفالاً بإنجازات وحصاد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن قوافل الرعاية الاجتماعية التي ينظمها المكتب ضمن خطته السنوية، بعنوان "100 يوم من الإبداع والتميز".

وتضمنت الاحتفالية، عرضا فنيا لأطفال المرحلة الابتدائية بمعهد الرياض الابتدائي، توزيع شهادات التقدير للسادة موجهي التربية الاجتماعية الذين حرصوا على تنفيذ المبادرة خلال الفترة المحددة بشكل يليق بالأزهر الشريف، وقدمت الحفل الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية.

وشهد اللقاء الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، بمدرج المنطقة، في حضور ممثلين عن الإدارات التعليمية وموجهي التربية الاجتماعية. استهل اللقاء بالسلام الوطني ، ثم آيات بينات من الذكر الحكيم، لأحد طلاب المعاهد بالمنطقة، ثم شرح لأهداف مبادرة "بداية" ودور منطقة كفرالشيخ الأزهرية خلال الـ100 يوم للوصول إلى الهدف الرئيس منها، لتنمية شاملة للإنسان المصري، في كافة جوانب حياته، صحيا، وخلقيا ومهنيا وعلميا وتكنولوجيا في إطار إبداعي متميز، ليواكب تطورات العصر، وليضع مصر في مكانها اللائق بها بين الأمم المتقدمة.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، أنه يوجه الشكر لمنسقي المبادر، لتنفيذها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن ديننا الحنيف يدعونا إلى إتقان العمل كل في مكانه، وأن الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يسير بخطى ثابتة ودؤوبة نحو خلق جو من الإبداع والتميز في كافة المجالات وجميع الميادين.



احتفالية بإنجازات أزهر كفر الشيخ لمبادرة بداية جديدة



جانب من الإحتفالية



الدكتور عبدالناصر شهاويرئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية خلال متابعته للإحتفالية



جانب من الحضور