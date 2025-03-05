مسعف ينقذ سائق سيارة نقل علق بكابينة القيادة بعد إصابته فى حادث بالأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

يواصل رجال المهام الصعبة من رجال الإسعاف إنقاذ أرواح المواطنين فى حوادث الطرق العنيفة، حيث تمكنوا من إنقاذ سائق مصاب بعد احتجازه داخل سيارته النقل الثقيل بطريق الأوتوستراد على طريق الأتوستراد.

ووقع حادث مروع لسيارة نقل ثقيل صباح اليوم على طريق الاوتوستراد وبسبب ضراوة الحادث وشدته علق السائق السيارة داخل حطام كابينة القيادة، مع اشتباه وجود كسور متفرقة بأنحاء الجسد.

بحضور رجال الإسعاف قام المسعف سيد عادل عبد العليم بعمل الإسعافات الاولية للمصاب داخل حطام كابينة القيادة، وعمل على متابعة علاماته الحيوية وتهدئته، كما ساعد رجال الدفاع المدنى على تحديد أماكن قص وقطع كتل الحديد التى حاصرت قدم المصاب، ولم يخاطر بتحريك المصاب بشكل عاجل، بل شرع فى تركيب الجبائر الهوائية الجاهزة لتثبيت قدم المصاب، والتى تعرضت لكسر مضاعف، بالإضافة إلى تركيب الجبيرة العنقية لتثبيت منطقة الرقبة والرأس.

وإمعانًا فى الحذر قام المسعف باستخدام البوردة الصلبة "نقالة" لحمل المصاب عليها من حطام السيارة وصولًا إلى التروللى الخاص بسيارة الإسعاف.

وتم إنقاذ المصاب وتقديم الشكر والعرفان لكافة الفرق الإسعافية بكافة أرجاء الجمهورية، والتى تسجل يوميًا العشرات من النماذج الملهمة، وتم تقديم جزيل التقدير للمسعف سيد عادل عبد العليم، وفنى قيادة محمود حسانين على ما بذلاه من جهد فى سبيل إنقاذ مصابى ذلك الحادث المرورى العنيف، وتحليهم بأقصى درجات المهنية والحيطة وضبط النفس.