اليوم السابع
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مركز شرطة المطرية يوزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق بالدقهلية

الأربعاء، 05 مارس 2025 06:53 م
مركز شرطة المطرية يوزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق بالدقهلية وجبات إفطار للصائمين على الطريق بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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في لفتة إنسانية، وزع ضباط مركز شرطة المطرية شمال محافظة الدقهلية، وجبات إفطار صائم وعددا كبيرا من إمساكيات رمضان، على الصائمين من السائقين والمواطنين بالطريق الحزام الأمن الواصل مع محافظة بورسعيد، وذلك تحت إشراف اللواء مدير أمن الدقهلية.

وانتشر ضباط وأفراد إدارة الشرطة قبيل أذان المغرب بدقائق على الطريق، وقاموا بتوزيع الإفطار على السائقين والمسافرين على الطريق، وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، الذين بادلوا أفراد الشرطة التهنئة، وقدموا لهم الشكر على تلك اللافتة الطيبة والمبادرة التي تساعد على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف وفئات المجتمع.

توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
 
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
 
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
 
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
 
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق
توزع وجبات إفطار للصائمين على الطريق






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توزع وجبات إفطار

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