محافظ سوهاج يطلق حوارا مجتمعيا موسعا تحت عنوان "سوهاج متحف مفتوح"

سوهاج عمرو خلف

أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حوارًا مجتمعيًا موسعًا بين أبناء محافظة سوهاج تحت عنوان "سوهاج متحف مفتوح"، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وامتداد هذه الخطة لتشمل مختلف المراكز.

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، والذى اعتمده مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية وتحسين جودة الحياة والمظهر العام لشوارع المحافظة وميادينها الرئيسية.

كان المحافظ قد كلف رؤساء الوحدات المحلية باختيار عدد من الميادين والشوارع التى يتم سيتم تنفيذ مشروع الهوية البصرية بها والتى وضعت لها معايير محددة منها توافد أكبر قدر من المواطنين عليها - درجة النظافة والوعى عالية - درجة استعداد المشاركة المجتمعية.

وانتهت الوحدات المحلية من اختيار الشوارع والميادين التى سيتم العمل بها وهى:

مركز طهطا ( سور السكة الحديد بداية من مزلقان عبد الآخر وحتى محطة سكة حديد طهطا - شارع الثورة بداية من ميدان المحطة وحتى ميدان الثورة - شارع صلاح سالم سور موقف غرب طهطا )

مركز سوهاج ( مدخل الكوامل صينية الروافع - مدخل الوحدة المحلية لقرية الروافع المؤدى إلى الجامعة).

حى غرب (تطوير سور كورنيش ترعة نجع حمادى الشرقى - كورنيش النيل الغربى - مدخل الحى القبلى ش الجرجاوية ).

حى شرق ( ميدان الثقافة، ميدان بنك اسكندرية، مدخل مرسى ناصر السياحى ).

** أخميم ( كورنيش اخميم الجديد - طريق أخميم سوهاج - المناطق الأثرية بقرية الحواويش والسلامونى ).

البلينا (كورنيش النيل بمدينة البلينا - ميدان الشهداء بمدينة البلينا - المنطقة الأثرية بقرية عرابة ابيدوس ).

جرجا (شارع بورسعيد كورنيش النيل - شارع عبد المجيد مصطفى ميدان أسفل كوبرى السيارات - المنطقة الصناعية غرب جرجا منطقة الهناجر ).

دار السلام (محور جرجا من الناحية الشرقية - حديقة موقف دار السلام - محور دار السلام من الجهة الشرقية ).

ساقلته (شارع أسيوط سوهاج - شارع التحرير وعبد السلام عارف - شارع 23 يوليو ).

المراغة ( شارع النيل - شارع المرور - شارع النزلة ).

حى الكوثر ( شارع الثورة، ميدان المفارق، شارع معهد العلوم الصحية ).

المنشاة ( ميدان جمال عبدالناصر، وشارع عبدالمنعم رياض، وميدان الشهداء)

جهينة (ميدان البارث العربى أول شارع مركز الشرطة، وميدان المستقبل مدخل مدينة جهينه من ناحيه الشرقية، وميدان الشهداء حتى مركز شرطه جهينة)

طما (ميدان الكورة بشارع الجمهورية، وميدان المحطة بشارع أحمد عرابى).

وتأكيدًا على أهمية مشاركة المجتمع السوهاجى لهذا المشروع المهم والحيوى بالمحافظة فقد أطلق المحافظ هذا الحوار ليشارك أبناء المحافظة بآرائهم فى الأماكن التى تم اختيارها والرسومات والأفكار التى يمكن الاستفادة بها فى تنفيذ هذا المشروع.

وسوف يستمر الحوار المجتمعى عبر الصفحة الرسمية بالمحافظة طوال شهر رمضان المبارك وسيتم بعدها تحديد الأماكن والأفكار التى وقع الاختيار عليها.