محافظ سوهاج يتفقد شركة المطاحن ويتابع أولى تطبيقات إضافة عنصر الحديد إلى الدقيق

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة سوهاج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأحوال الشارع السوهاجى ومدى الانضباط للوقوف على مستوى أداء الجهاز التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع سوهاج/ أسيوط، واطلع على حجم الأعمال الجارية، وطالب بزيادة عدد العمالة الموجودة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، كما تفقد منطقة العمارات السكنية بجوار الثلاث كباري بعد الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة، والتي شملت تركيب بلاط الإنترلوك والتشجير، وصيانة وصلات الصرف الصحي، وزيادة الإنارة وفقا لضوابط الترشيد، ورفع كفاءة المنطقة ككل.



تضمنت الجولة متابعة حركة نقل الركاب بموقف طما وطهطا والمراغة، بمنطقة سيتي، والتقى المحافظ خلال الجولة عددا من المواطنين المترددين على الموقف، واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير، كما تفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي " سيتي "، وطالب الوحدة المحلية بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة المستمرة للمشروع للانتهاء منه وفقا للبرنامج الزمني المحدد.



كما تفقد "سراج" شارع ترعة باجا الغربى، ووجه بتمهيد الطريق وتحسين مستويات النظافة، ورفع الإشغالات، على أن يتم وضع خطة عاجلة لرصف الشارع، والبدء في إجراءات الرصف عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.



واختتم المحافظ الجولة بزيارة شركة مطاحن مصر العليا بأولاد نصير، حيث تابع تجارب إضافة عنصر الحديد إلى الدقيق، وتفقد المراحل المختلفة لطحن وتعبئة الدقيق، كما تفقد معمل الإنتاج ومراقبة الجودة بالشركة، وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه لأول مرة في سوهاج ومع بداية الشهر تم إضافة عنصر الحديد الي الدقيق البلدي التمويني من خلال أجهزة الفيدر الموجودة بكافة المطاحن التموينية بالمحافظة، حيث يتم إضافة 200 جرام لكل طن دقيق، مما يسهم في تحسين صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم إضافة الحديد بالنسب والمعدلات الطبيعية حسب توصيات منظمة الأغذية والزراعة.



وفي ختام الجولة، أكد "سراج" على استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.