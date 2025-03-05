محافظ جنوب سيناء يشارك فى حفل إفطار للوفد المصرى المشارك ببورصة برلين

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شارك اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في حفل الإفطار الذي نظمه السفير محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، للوفد المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة (ITB).

وترأس الوفد المصري وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بحضور دولة الرئيس إبراهيم محلب، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة ورموز الجالية المصرية في ألمانيا.

يأتي هذا اللقاء في إطار دعم وتعزيز القطاع السياحي، خاصة في ظل مشاركة مصر في معرض برلين الدولي، الذي يُعدّ أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث بين محافظ جنوب سيناء وعدد من الحضور حول سبل تطوير المقاصد السياحية في المحافظة، والترويج لمشروعات التنمية المستدامة التي تُنفَّذ في المنطقة، مثل مشروع "التجلي الأعظم"، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الدينية والثقافية.

وأكد الدكتور خالد مبارك خلال اللقاء أهمية الاستفادة من هذا الحدث الدولي لتسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها جنوب سيناء، وتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات السياحة والاستثمار.