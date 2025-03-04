محافظ جنوب سيناء يشارك فى افتتاح معرض السياحة الدولى ببرلين

جنوب سيناء فايزة مرسال

شارك اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في افتتاح فعاليات معرض السياحة الدولي (Messe Berlin) بورصة برلين السياحية الدولية ITB، والذي يُعد أحد أهم وأكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف الدول.

وانطلقت فعاليات المعرض اليوم وتستمر حتى 6 مارس، ليشكل منصة عالمية للترويج للوجهات السياحية، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتبادل الخبرات بين الدول.

وتزينت الواجهات الرئيسية لمقر المعرض بشعارات الحملات الدعائية المخصصة للمقاصد السياحية المصرية، ومن بينها جنوب سيناء، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر والعالم.

وتشارك وزارة السياحة من خلال الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بجناح ضخم يضم أبرز المقاصد السياحية في مصر، تحت شعار ترويجي "مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له".

وتسعى محافظة جنوب سيناء إلى تعزيز مشاركتها في أكبر الفعاليات السياحية للترويج لأهم المناطق الساحلية التي تتميز بشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة على مدار العام، مثل شرم الشيخ، دهب، طابا، نويبع، ورأس سدر، إضافة إلى المواقع التاريخية والدينية الفريدة مثل سانت كاترين. كما يشمل الترويج لمشروع التجلي الأعظم، الذي يتم تطويره في منطقة سانت كاترين، ويهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة روحية وسياحية عالمية، من خلال الحفاظ على التراث الثقافي والديني، وتقديم خدمات سياحية مستدامة.

يأتي هذا التواجد ضمن خطة التنمية المستدامة التي تتبناها المحافظة، لتعزيز مكانة جنوب سيناء كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والثقافية والدينية، وجذب المزيد من السياح والمستثمرين، وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030، وجهود دعم وتطوير القطاع السياحي، عبر فتح أسواق جديدة وزيادة عدد السائحين.