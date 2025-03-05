محافظ المنيا لأصحاب السيارات البيك أب: "لا تتحدوا المحافظة بيعها لأنها مش هتكمل"

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، فى تصريحات صحفية، إن المحافظة مستمرة فى مواجهة السيارات البيك أب، لأنها سيارات غير أدمية ولا تصلح للمواطن، إنما هى سيارات لنقل المواشى والخضروات، ونحن فى عام 2025 لا يجوز أن تكون تلك السيارات هى التى تعمل لنقل الركاب فقد وصلنا لمرحلة خطيرة.

وقال المحافظ، أقول لكل أصحاب السيارات البيك أب بيعها لانك مش هتكمل بيها، ولا تتحدوا المحافظة، فقد قمنا بتوقيع بروتوكول مع البنك الزراعى لتوفير سيارات السرفيس وبالفعل استطعنا حتى الآن توزيع 400 سيارة ومازلنا مستمرين.

وأكد المحافظ قائلا أنا مسؤل عن حياة المواطن، ولا يجوز أن تكون سيارات البيك أب هى السيارات التى تنقل المواطنين، ونحن نعمل على تنفيذ مبادرات الرئيس فى توفير حياة كريمة للمواطنين.