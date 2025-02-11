محافظ المنيا يضبط سيارات بيك أب تنقل عمالا بعد حظر استخدامها فى نقل الركاب

المنيا – حسن عبد الغفار

قاد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا حملة مرورية مكبرة ضمن مساعيه المتواصلة فى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط سيارات البيك أب العاملة فى نقل العمالة غير المنتظمة، خاصة تلك التي تحمل أطفالاً، وذلك على خلفية وفاة 9 أشخاص من قرية واحدة فى حادث تصادم وقع على الطريق الدائرى بمدينة سمالوط مطلع الأسبوع الجارى.

وخلال جولته الميدانية، قامت الجهات المعنية بضبط 6 سيارات من نوع نصف النقل والبيك أب، كانت محملة بأعداد كبيرة من الركاب بينهم أطفال على الأجزاء الخارجية للمركبات المخصصة لنقل البضائع، مما أدى إلى عدم اتزان السيارة و يعرض حياة الركاب للخطر . وأوضح المحافظ أن هذه المخالفات تُشكّل تهديداً جسيماً على سلامة المواطنين، خصوصاً على الطرق السريعة، حيث تساهم في زيادة معدلات الحوادث وازهاق المزيد من أرواح الأبرياء.

وكلف المحافظ مسئولى إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على السائقين المخالفين، حيث تم إيقاف تراخيص السيارات لمدة 3 شهور، مع توقيع الغرامات المقررة وفقاً للقانون، مع التشديد على الالتزام بمعايير السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين





العمال داخل السيارة



حظر استخدام سيارات البيك اب فى نقل الركاب