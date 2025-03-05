محافظ الجيزة: إنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة مستشفى أم المصريين

كتبت - مرام محمد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن إنشاء جراج متعدد الطوابق في موقع مستشفى أم المصريين، للتيسير على المواطنين والمترددين على المستشفى ومنع الازدحام.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال المحافظ، إن المستشفى موقعها محوري وتخدم قطاع كبير من المواطنين، ونعمل على تطويره ورفع كفاءته لتحسين الصورة البصرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة لتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نفذت خلال مرحلتها الأولى العديد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات الخدمية الأساسية بقرى مركزي الصف وأطفيح، سيتم افتتاحها في 30 يونيو المقبل.



