لمرضى الكبد الدهنى.. ماذا تفعل فى رمضان لتجنب المضاعفات

كتبت فاطمة ياسر

مرضى الكبد الدهنى بحاجة إلى نظام غذائى متوازن خلال صيام شهر رمضان، وذلك لتجنب المضاعفات مثل ارتفاع الدهون فى الدم، عسر الهضم، أو زيادة الوزن.

وقدمت استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب قصر العينى الدكتورة آمال فتحى بعض النصائح للحفاظ على صحة الكبد أثناء الصيام، ومنها..

1. الإفطار الصحى والمناسب للكبد

ابدأ الإفطار بالماء والتمر فقط، ثم انتظر 10-15 دقيقة قبل تناول الطعام لتجنب الضغط على الكبد.

تناول الشوربة الخفيفة (مثل شوربة العدس أو الخضار) بدلاً من الشوربات الدسمة.

اختر البروتينات الصحية مثل الدجاج المشوي، السمك، أو البقوليات، وتجنب اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية.

تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، البطاطا الحلوة، والأرز البني بدلًا من الخبز الأبيض أو الحلويات.

استخدم زيت الزيتون باعتدال بدلاً من الزيوت المهدرجة أو الزبدة.

2. السحور المثالى للكبد

ركّز على البروتينات الخفيفة مثل البيض المسلوق، الزبادى قليل الدسم، أو الجبن القريش.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات، لأنها تزيد من احتباس السوائل وتؤثر على صحة الكبد.

اشرب كمية كافية من الماء لترطيب الجسم ودعم وظائف الكبد.

3. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها تمامًا

المقليات والأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية والمعجنات.

الحلويات والسكريات المصنعة لأنها تزيد من تراكم الدهون على الكبد.

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة لأنها ترفع مستوى السكر والدهون الثلاثية.

الكافيين الزائد (القهوة، الشاي الثقيل) لأنه قد يرهق الكبد.

اللحوم المصنعة (السجق، المرتديلا) بسبب احتوائها على الدهون المشبعة والمواد الحافظة.

4. نمط حياة صحى خلال رمضان

مارس رياضة خفيفة بعد الإفطار مثل المشي لمدة 20-30 دقيقة لتحفيز حرق الدهون.

تجنب السهر الطويل لأنه يؤثر على وظائف الكبد.

قلل من الضغط والتوتر عبر ممارسة التأمل أو الاسترخاء.



إذا كنت تعاني من أعراض مثل الغثيان أو الإرهاق الشديد أو ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن، فمن الأفضل استشارة الطبيب لضبط نظامك الغذائي أو تعديل العلاج إذا لزم الأمر.